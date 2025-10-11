El Festival de Jazz reúne a los santiagueños en el Parque del Encuentro

La fiesta tuvo su primera jornada exitosa el viernes. Este sábado las actividades continuarán desde las 21 horas.

Hoy 09:43

En las instalaciones del Parque del Encuentro, y con una importante presencia de público, el viernes se llevó a cabo la apertura de la 14°edición del Festival Internacional de Jazz Santiago del Estero que se realizará durante dos jornadas con acceso libre y gratuito y con la presentación de reconocidos músicos del género.

Con la particularidad de una experiencia científico musical, el ya tradicional espacio se destacó en su primera noche con el espectáculo de Malosetti, Flores, Canosa y Verdinelli en el anfiteatro “Pachamama” y la actuación de Luciano Medina y Leo Gutiérrez Dúo.

En su apertura, el Director de Cultura de la Municipalidad de la Capital, Francisco Avendaño resaltó que el “espacio está pensado para que los vecinos tengan la posibilidad de tener acceso a los bienes culturales”, ratificando así la política que lleva adelante la Intendente Ing. Norma Fuentes.