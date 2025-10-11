Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 OCT 2025 | 29º
X
Locales

El Festival de Jazz reúne a los santiagueños en el Parque del Encuentro

La fiesta tuvo su primera jornada exitosa el viernes. Este sábado las actividades continuarán desde las 21 horas.

Hoy 09:43

En las instalaciones del Parque del Encuentro, y  con una importante presencia de público, el viernes se llevó a cabo la apertura de la 14°edición del Festival Internacional de Jazz Santiago del Estero que se realizará durante dos jornadas con acceso libre y gratuito y con la presentación de reconocidos músicos del género.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con la particularidad de una experiencia científico musical, el ya tradicional espacio se destacó en su primera noche con el espectáculo de Malosetti, Flores, Canosa y Verdinelli en el anfiteatro “Pachamama” y la actuación de Luciano Medina y Leo Gutiérrez Dúo.

En su apertura, el Director de Cultura de la Municipalidad de la Capital, Francisco Avendaño resaltó que el “espacio está pensado para que los vecinos tengan la posibilidad de tener acceso a los bienes culturales”, ratificando así la política que lleva adelante la Intendente Ing. Norma Fuentes.

TEMAS Municipalidad de la Capital Parque del Encuentro

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detienen a sujetos por el robo de animales caprinos y porcinos
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 11 de octubre de 2025: el calor se hará sentir y la máxima trepará hasta los 36º
  3. 3. Corea del Norte presentó un misil que le permitirá atacar varios objetivos y superar sistemas antimisiles
  4. 4. Le robaron más de $1 millón a una mujer de Pampa de los Guanacos e investigan a toda su familia
  5. 5. “Mitos y Leyendas: el Sacháyoj”, la nueva propuesta del CCB para los más pequeños
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT