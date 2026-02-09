Claudia Sheinbaum volvió a desafiar a Trump y anunció que seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba

Dijo que es injusto que la Casa Blanca sancione con aranceles a los países que le vendan crudo a la isla.

Hoy 19:52

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que su Gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba y calificó como “muy injusto” que Estados Unidos imponga aranceles a países que exportan petróleo a la isla.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Sí, va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Cuba comenzó a aplicar este lunes nuevas medidas de emergencia destinadas al ahorro de combustible para hacer frente al estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos, que golpea duramente la vida cotidiana de sus habitantes.

Las medidas incluyen la semana laboral de cuatro días para ahorrar electricidad, teletrabajo y racionamiento de la venta de combustible a particulares.

Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre Cuba

La reacción de Sheinbaum ocurre en medio de tensiones por las medidas anunciadas por Washington, que contemplan aranceles a naciones que comercialicen petróleo con La Habana.

Esta situación llevó al Gobierno mexicano a un primer envío de ayuda humanitaria el fin de semana a la isla, principalmente de víveres.

La mandataria mexicana sostuvo que el envío de apoyo continuará en forma de asistencia humanitaria y enfatizó el carácter solidario de esta política exterior.

“Entonces, vamos a ayudar al pueblo de Cuba, como siempre se ayuda en cualquier momento a pueblos que lo necesitan. Esa es la esencia del pueblo de México, la fraternidad del apoyo. Y ahora se enviaron alimentos principalmente y se va a enviar más y vamos a apoyar en lo que haga falta”, dijo.