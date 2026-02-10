“Llegamos a un acuerdo sólido”: Patricia Bullrich aseguró que se aprobará la reforma laboral

Así sostuvo luego de una reunión con legisladores dialogistas en una oficina de la UCR en el Senado. La sesión fue convocada para el miércoles a las 11.

09/02/2026

La senadora Patricia Bullrich aseguró esta noche que hubo “un acuerdo muy sólido” con los legisladores dialoguistas tras una reunión que mantuvo en el Congreso para cerrar el articulado final de la reforma laboral. “Tenemos una buena cantidad de votos (para la aprobación del proyecto)”, sostuvo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La reunión tuvo un objetivo concreto: asegurar los votos necesarios en la votación en particular, donde el texto todavía presenta zonas de tensión. En el oficialismo dan por descontada la aprobación en general del proyecto, pero admiten que el verdadero desafío está en sostener cada artículo.

“Llegamos a un acuerdo muy sólido. Lo que se hizo fue una construcción colectiva. Hay una cantidad de artículos, alrededor de 30, que se van a modificar. Ganancia para las empresas es uno. Así que es una ley que tiene el aporte de muchos bloques y de muchas provincias”, explicó Bullrich a la salida de la reunión.

La sesión donde será tratada la iniciativa fue convocada para este miércoles a las 11.

El radicalismo confirmó el apoyo en general a la reforma laboral

El senador radical Eduardo Vischi confirmó que “el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar completo la ley en general”, pero reconoció que puede haber “algunos puntos específicos que muchas veces algunos senadores tienen que ver con algunas vinculaciones que tienen en sus provincias, que puede ser que hagan alguna observación (en particular), pero el bloque va a acompañar el proyecto de ley”.

“Estoy de acuerdo (con el planteo que hacen algunos gobernadores), por lo menos que no sea de la noche a la mañana. Se necesita previsibilidad en el tiempo y eso es muy importante, más allá del optimismo que tiene el Gobierno de que se va a recuperar lo que se pueda mermar ahora, creo que hay que asegurarlo, porque las provincias no la están pasando bien”, agregó poco antes de ingresar a la reunión.