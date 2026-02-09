Ingresar
La Municipalidad desmalezó el acceso oeste que corresponde a las rutas nacionales 9 y 64

Más de 20 operarios de la Municipalidad de la Capital realizaron los trabajos.

Hoy 22:34

Personal de Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Capital realizó trabajos de desmalezamiento en la rotonda de la avenida de circunvalación, que corresponde al corredor vial de las rutas nacionales 9 y 64.

Para estas tareas, se desplegaron más de 20 operarios con motoguadañas y una flota de seis tractores desmalezadores, que despejaron además los accesos a la rotonda y los márgenes de la ruta 64 a la altura del barrio Autonomía.

Estos trabajos corresponden a la órbita de Vialidad Nacional pero la Municipalidad debió intervenir ante el crecimiento extraordinario de pasto y malezas con motivo de la recurrencia de lluvias durante las últimas semanas y la elevada humedad.

