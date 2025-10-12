Masters de Shanghai: Vacherot, número 204 del ranking, se consagró campeón ante su primo en una histórica final

El tenista nacionalizado monegasco venció a Arthur Rinderknech en tres sets y consiguió su primer título individual. Con la consagración recibirá el mismo dinero que ganó en toda su carrera como profesional.

Hoy 12:05

Increíble, pero real. En una final digna de película, el monegasco Valentin Vacherot, actual 204 del ranking mundial, derrotó a su primo Arthur Rinderknech por 4-6, 6-3 y 6-3 y se consagró campeón del Masters 1000 de Shanghai, consiguiendo el primer título individual de su carrera profesional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El triunfo de Vacherot no solo rompió todos los pronósticos, sino que también marcó un hito histórico: nunca antes un jugador con un ranking tan bajo había ganado un Masters 1000. Su hazaña se volvió aún más impresionante al recordar que en semifinales había eliminado nada menos que a Novak Djokovic, y lo hizo en sets corridos.

La final tuvo un condimento especial: además del parentesco, Vacherot y Rinderknech compartieron años de universidad en Texas A&M, donde forjaron una amistad que ahora tuvo su capítulo más emotivo sobre el cemento chino. El abrazo final entre los primos resumió la mezcla de sorpresa, orgullo y emoción que dominó la jornada.

Para Vacherot, este título representa un salto deportivo y económico monumental. Solo por coronarse en Shanghai, ganará lo mismo que había acumulado en toda su carrera, además de sumar puntos que lo catapultarán más de cien posiciones en el ranking ATP.

Rinderknech, por su parte, también vivió una semana soñada. Tras vencer a Daniil Medvedev en semifinales, quedó a un paso de su primer gran título, aunque se fue con una sonrisa: perdió ante su primo y amigo de toda la vida.

Lo ocurrido en Shanghai quedará grabado en la historia del tenis moderno. Dos familiares convertidos en rivales, un torneo de elite y un campeón inesperado. Valentin Vacherot escribió una historia de superación y magia deportiva, demostrando que, en el tenis, los sueños también se cumplen.