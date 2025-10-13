Hamas entregó solo 4 de los 28 cuerpos e Israel denuncia el incumplimiento del acuerdo

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el grupo islámico solo entregó los cuerpos de cuatro rehenes. “Cualquier retraso o evasión deliberada se considerará una grave violación del acuerdo“, indicó.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, acusó este lunes a Hamas de incumplir el acuerdo de cese el fuego al entregar solo cuatro de los rehenes muertos.

“El anuncio de Hamas sobre el esperado regreso de cuatro cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos. Cualquier retraso o evasión deliberada se considerará una grave violación del acuerdo y se responderá en consecuencia“, dijo Katz en su cuenta de X.

Hamas había avisado que no tenía acceso a la totalidad de los cuerpos. Este lunes entregó los 20 rehenes vivos y solo cuatro cadáveres de personas secuestradas el 7 de octubre de 2023. Aún están en Gaza los restos de otros 24 cautivos.

“La tarea urgente en la que estamos todos comprometidos es garantizar el regreso a casa de todos los rehenes fallecidos“, afirmó el ministro.

La misma denuncia sobre el incumplimiento del acuerdo había sido realizada por familiares de cautivos.

Cuáles fueron los restos entregados por Hamas

Tras la entrega de los 20 rehenes vivos, Hamas envió a Israel los cuerpos de cuatro rehenes muertos en cautiverio. “Cuatro ataúdes con rehenes muertos están siendo escoltados por las fuerzas de la Tzahal (Fuerzas Armadas) y del Shin Bet (servicio israelí de seguridad interior) rumbo a Israel, donde serán trasladados al Centro Nacional de medicina forense para el proceso de identificación”, indicó el ejército israelí.