Krysten Ritter filtró por error un avance exclusivo de "Daredevil: Born Again"

La actriz publicó en sus redes sociales el tráiler de la segunda temporada de la serie durante la Comic-Con de Nueva York, generando una gran repercusión entre los fanáticos del universo Marvel.

Hoy 07:37

El equipo de Marvel Studios mantiene habitualmente un estricto control sobre la información que comparte de sus próximas producciones. Sin embargo, los protagonistas no siempre conservan la misma discreción. En esta ocasión, la actriz Krysten Ritter, conocida por interpretar a Jessica Jones, protagonizó una filtración que rápidamente se volvió viral.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la Comic-Con de Nueva York, el estudio presentó adelantos de algunos de sus proyectos más esperados, entre ellos ‘Spider-Man: Brand New Day’ y ‘Daredevil: Born Again’. De esta última se proyectó, en exclusiva, el tráiler de la segunda temporada, material que Ritter grabó y publicó por error en sus historias de Instagram.

El video se difundió en cuestión de minutos y generó miles de reacciones en redes sociales. La segunda temporada de Daredevil: Born Again, cuya primera entrega llegó en marzo de 2025, despierta gran expectativa entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). La serie continúa la historia de Matt Murdock (Daredevil), retomando la trama de la exitosa producción de Netflix cancelada en 2018 tras tres temporadas.

En la nueva etapa, disponible en Disney+ en 2025, el personaje de Jessica Jones se une a Murdock como parte de la resistencia. En el video filtrado también aparecen Karen Page y Kingpin, en medio de escenas cargadas de acción y violencia características de la saga. Una misteriosa figura vestida de negro empapela las calles con un cartel que reza: “Desaparecido. Matt Murdock”.

Hasta el momento, Marvel no ha ofrecido comentarios sobre la filtración. En la Comic-Con, sin embargo, se confirmó que el estreno de esta segunda temporada está previsto para marzo de 2026. Además, el productor Brad Winderbaum aseguró a Entertainment Weekly que la nueva entrega tendrá vínculos directos con ‘Spider-Man: Brand New Day’, reforzando la conexión entre ambos héroes tras su encuentro en Spider-Man: No Way Home.

Krysten Ritter