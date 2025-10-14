Santa Fe: desbaratan un punto de venta de drogas en Villa Constitución y detienen a tres personas

Durante un allanamiento, la PDI y el GOT secuestraron cocaína fraccionada, dinero en efectivo, celulares y elementos de estiramiento.

Hoy 09:35

Personal de la Policía de Investigaciones de Santa Fe (PDI), con la colaboración del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), detuvo a tres personas en Villa Constitución investigadas por amenazas y narcomenudeo. Durante el allanamiento efectuado en una vivienda del barrio Las Palmeras, los efectivos secuestraron cocaína, celulares, dinero y elementos de interés para la investigación.

A raíz de una denuncia por amenazas calificadas (un hombre denunció que lo apuntaron con una pistola) radicada el pasado 11 de septiembre, la PDI llevó adelante una serie de tareas investigativas y logró identificar un domicilio en barrio Las Palmeras vinculado no solo al hecho denunciado, sino también a la venta de drogas. Por ello, el juez Ignacio Vacca autorizó el allanamiento en una finca de Cabildo.

Como resultado del procedimiento detuvieron a Walter J. F. (34 años), Agustín C. (22) y María F. C. (20) y secuestraron 95 dosis de cocaína, un trozo compacto con la misma sustancia de 41,1 gramos, 593.520 pesos en efectivo, 7 celulares de diversas marcas y modelos, sustancias de estiramiento y preparación utilizados para el fraccionamiento.

Por disposición del fiscal interviniente, los tres detenidos fueron trasladados al Módulo de Detención Transitoria de la Unidad Regional VI, quedando a disposición de la Justicia.

Los elementos secuestrados fueron incorporados a la causa, que ahora avanza bajo la figura de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso con amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.

Fuente: Rosario3