Vecinos del barrio Primera Junta reclaman presencia policial antes los constantes robos

Videos y fotos llegaron a la redacción de Diario Panorama a través del WhatsApp de las Noticias de la Gente, donde se puede ver como trepan postes para sustraer luminarias y roban ruedas de vehículos.

Hoy 11:58

El reclamo de vecinos de diferentes barrios se vienen haciendo escuchar en las últimas semanas. Mama Antula, René Favaloro, Autonomía y ahora desde el Primera Junta.

Videos y fotos muestran como los delincuentes trepan ágilmente postes para sustraer luminarias o como los vehículos quedan apoyados en el suelo, luego de que sus ruedas sean robadas.

Las cámaras de seguridad o rejas altas ya dejaron de ser elementos de disuasión. 

Ante estas situaciones, solicitaron que las autoridades, y en especial desde la Policía, se tomen medidas para al menos reducir la frecuencia de la visita de los amigos de lo ajeno.

