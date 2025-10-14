Se programó la fecha 11 de las Divisiones Inferiores de la LSF

La acción comenzará el próximo viernes 17 y finalizará el martes 21 de octubre.

Hoy 20:12

La Liga Santiagueña de Fútbol (LSF) dio a conocer la programación completa de la fecha 11 de las Divisiones Inferiores, que promete una agenda cargada de partidos en distintos puntos de la provincia.

La acción comenzará el viernes 17 de octubre y se extenderá hasta el martes 21, con encuentros correspondientes a las distintas zonas y categorías del torneo. Los clubes ultiman detalles para afrontar una nueva fecha clave en busca de la clasificación a la fase final.