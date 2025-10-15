Neuquén: encontraron un cadáver de mujer envuelto en plástico y en avanzado estado de descomposición

Investigan si es de Azul Semeñenko, desaparecida hace un mes. La policía no descarta ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de un femicidio.

Hoy 08:26

Encontraron un cadáver envuelto en plástico en canal de Neuquén e investigan si se trata de Azul Semeñenko, la mujer que está desaparecida desde el 25 de septiembre.

El cuerpo fue encontrado este martes por la tarde en avanzado estado de descomposición dentro de un canal perteneciente al barrio Valentina Norte Rural.

Según informó el diario local LMNeuquén, el cadáver fue encontrado a la vera de un desagüe, sobre la calle Trenque Lauquen, casi en el cruce con la calle Pergamino.

Debido al estado en el que se encontraba el cuerpo, se vieron dificultadas las tareas de extracción. Las primeras observaciones indicaron que el cadáver estaba envuelto en plásticos.

Este último dato llevó a las autoridades a considerar la posibilidad de que la muerte haya ocurrido en circunstancias violentas, señalando la hipótesis de homicidio.

En el lugar se desplegó un operativo con la presencia de Policía Criminalística, personal de investigaciones y la fiscal Lucresia Sola, quien está a cargo de la causa.