Policías rescataron un can lastimado que había caído en un canal

Los efectivos policiales ingresaron al agua para rescatar al animal, que se encontraba atascado y su vida corría peligro.

Hoy 20:05
Perro rescatado

Personal de la División Prevención de la Departamental 13 de Añatuya, que realizaba un recorrido de rutina, llevó a cabo el rescate de un canino que había caído al cauce de un canal del Río Salado, en la zona del puente en ruta provincial N° 92.

Los efectivos policiales ingresaron al agua para rescatar al animal, que se encontraba atascado y su vida corría peligro.

Luego de ser rescatado, fue entregado a las protectoras de animales "Huellita de Añatuya", y su encargada Claudia Campos lo trasladó para su cuidado y resguardo.

El animal presenta una herida en una de sus piernas y ya fue llevado a un veterinario para recibir atención.

