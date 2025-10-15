Policías rescataron un can lastimado que había caído en un canal

Los efectivos policiales ingresaron al agua para rescatar al animal, que se encontraba atascado y su vida corría peligro.
Personal de la División Prevención de la Departamental 13 de Añatuya, que realizaba un recorrido de rutina, llevó a cabo el rescate de un canino que había caído al cauce de un canal del Río Salado, en la zona del puente en ruta provincial N° 92.
Luego de ser rescatado, fue entregado a las protectoras de animales "Huellita de Añatuya", y su encargada Claudia Campos lo trasladó para su cuidado y resguardo.
El animal presenta una herida en una de sus piernas y ya fue llevado a un veterinario para recibir atención.