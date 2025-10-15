Zuleta Puceiro destacó el modelo de desarrollo de Santiago del Estero y su apuesta por la educación y la innovación

El analista político valoró los avances de la provincia en materia educativa, tecnológica y de infraestructura, y los vinculó a una estrategia de crecimiento sostenido. También analizó la intervención de Estados Unidos en la economía argentina y el panorama electoral federal.

15/10/2025

El politólogo Enrique Zuleta Puceiro analizó en Libertad de Opinión el contexto político y económico nacional, y calificó como “sin precedentes” la intervención del Gobierno de Estados Unidos en el mercado argentino. Consideró que el apoyo financiero norteamericano busca incidir en los resultados electorales del 26 de octubre, aunque advirtió que “la elección está bastante decidida” y que serán los gobernadores quienes resulten fortalecidos. “Será el federalismo el que triunfe. El que gana, en todos los casos, es el gobernador”, enfatizó el analista.

Zuleta Puceiro explicó que la operación financiera impulsada por el Tesoro estadounidense es una medida de corto plazo que no genera certidumbre. “El Tesoro compra pesos, los coloca a tasa local y se protege de la devaluación porque es el que define si habrá o no devaluación. Puede salir cuando quiera del carry trade”, detalló. En ese sentido, sostuvo que el respaldo de Donald Trump a Javier Milei tiene una fuerte connotación geopolítica, “una injerencia que recuerda a las viejas épocas de Braden y Perón”, señaló, al remarcar que las declaraciones del magnate norteamericano generaron desconcierto en los mercados financieros.

En su análisis del escenario provincial, Zuleta Puceiro destacó que Santiago del Estero “es un ejemplo de desarrollo sostenido” y elogió las políticas implementadas en las últimas dos décadas, centradas en la educación, la innovación tecnológica y la inversión en infraestructura. “Lo que se premia hoy en el mundo —como reconocieron los Nobel de Economía— es el desarrollo ligado a la educación, la ciencia y la innovación, y eso es lo que Santiago viene haciendo”, sostuvo. En esa línea, resaltó el avance del programa de conectividad educativa, que instalará 750 antenas en escuelas e institutos de toda la provincia, en el marco del proyecto Starlink, “considerado el más importante del mundo en materia educativa”, subrayó.

Finalmente, el consultor destacó el reconocimiento que recibió la provincia por el proyecto NEXO, vinculado al desarrollo de la justicia y la reinserción educativa de jóvenes en conflicto con la ley, así como la construcción de nuevas unidades penitenciarias que colocan a Santiago “a la vanguardia en infraestructura carcelaria”. “Mientras en otras provincias recién se anuncia la primera, Santiago ya va por la cuarta cárcel. Son cosas que muestran que la provincia funciona y que ha sabido cuidar su desarrollo más allá de la coyuntura electoral”, concluyó Zuleta Puceiro.