Jim Carrey podría protagonizar la adaptación en acción real de Los Supersónicos

El actor estaría en negociaciones para interpretar a George Jetson en la versión con actores reales del clásico animado, que será producida por Warner Bros. Pictures y podría ser dirigida por Colin Trevorrow.

Hoy 07:54

Parece que la esperada película en acción real de Los Supersónicos (The Jetsons) podría haber encontrado a su protagonista principal. Según informó The Wrap, Jim Carrey está en el punto de mira para encarnar a George Jetson, el patriarca de la familia futurista creada por Hanna-Barbera. Por el momento, no existe un acuerdo oficial respecto al casting, ya que el proyecto se encuentra todavía en las primeras etapas de desarrollo.

En cuanto a la dirección, el elegido podría ser Colin Trevorrow (Jurassic World), quien negocia su participación en el film. El guion estaría a cargo del propio Trevorrow junto a Joe Epstein, con Warner Bros. Pictures al frente de la producción.

Cabe recordar que en 1990 la serie ya tuvo una adaptación cinematográfica animada titulada Los Supersónicos, dirigida por Joseph Barbera y William Hanna, que logró una recaudación mundial superior a los 20 millones de dólares.

Producida por Hanna-Barbera Productions, Los Supersónicos se estrenó en ABC en 1962 como una versión espacial de Los Picapiedra. La historia seguía las aventuras de la familia Jetson, integrada por George, Jane, Elroy, Judy y su perro Astro, quienes vivían en un mundo lleno de tecnología futurista, extraterrestres y máquinas extravagantes.

Si las negociaciones prosperan, Jim Carrey podría volver a la ciencia ficción y la comedia, dos géneros que marcaron gran parte de su carrera, en un regreso que promete mezclar nostalgia, humor y espectacularidad visual.