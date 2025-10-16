Emily Ratajkowski deslumbra en el regreso del Victoria’s Secret Fashion Show

La modelo impactó con un conjunto rosa en el icónico desfile que reunió a figuras como Gigi Hadid, Behati Prinsloo y Bella Hadid.

Hoy 09:44

El icónico desfile de Victoria’s Secret volvió a encender la pasarela con una edición que reunió a algunas de las supermodelos más reconocidas del mundo. Gigi Hadid, Emily Ratajkowski, Behati Prinsloo, Candice Swanepoel, Ashley Graham y Bella Hadid fueron parte del esperado evento, donde la marca presentó sus nuevas colecciones de lencería.

Emily Ratajkowski fue una de las figuras más comentadas de la noche. La modelo y actriz deslumbró al desfilar con un conjunto rosa de dos piezas, compuesto por delicada lencería y acompañado de un par de zapatos de tacón rosa con tiras que se enroscaban por sus piernas hasta justo por encima de la rodilla. El look se completaba con una gran estructura de tela rosa, que añadía dramatismo y elegancia a su paso por la pasarela.

El regreso del Victoria’s Secret Fashion Show marca una nueva etapa para la firma, que busca modernizar su imagen sin perder el glamour y la espectacularidad que siempre caracterizaron a sus desfiles.