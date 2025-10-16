Vecinos y policías evitaron un intento de robo en una vivienda de Villa Balnearia

Vecinos de la zona indicaron haber visto al sospechoso salir desde una zona montuosa y huir a pie por calle Solís.

Hoy 19:15

Momentos de gran tensión se vivieron durante la madrugada de este jueves en el barrio Villa Balnearia de Las Termas de Río Hondo, cuando un joven fue aprehendido tras intentar ingresar a una vivienda habitada, hecho que desató la inmediata reacción de vecinos y un rápido operativo policial.

El episodio ocurrió minutos después de la una de la madrugada, en inmediaciones de calles Las Américas y Solís, sector “B”, donde reside Gabriela Anahí Sueldo, de 54 años. La mujer advirtió la presencia de un desconocido que intentaba acceder a su propiedad, lo que generó alarma entre los vecinos del sector.

De inmediato, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 57, acudieron al lugar y desplegaron un operativo de búsqueda. Vecinos de la zona indicaron haber visto al sospechoso —de contextura baja, cutis trigueño, vestido con una bermuda azul y el torso desnudo— salir desde una zona montuosa y huir a pie por calle Solís.

La persecución se extendió por varias cuadras, con la participación espontánea de vecinos, algunos a pie y otros en motocicletas, que se sumaron al rastrillaje. Finalmente, el individuo fue localizado en inmediaciones de calle Solís y Leandro Alem, donde intentó esconderse entre malezas, siendo reducido por el personal policial que actuó con rapidez para evitar que fuera agredido por la multitud.

El detenido fue identificado como Sergio Agustín Gerez, de 18 años, domiciliado en el mismo barrio, conocido en el ámbito delictivo con los alias “Chavito”, “Grillito” o “Bolivianito”. Según fuentes ligadas a la investigación, el joven cuenta con frondosos antecedentes delictivos, vinculados a múltiples hechos de robo y hurto registrados en el barrio.

Los vecinos, visiblemente alterados, expresaron su cansancio e indignación ante los reiterados ilícitos protagonizados por el mismo sujeto, quien —aseguran— mantiene en vilo al populoso barrio Villa Balnearia. Asimismo, reclamaron que las autoridades judiciales adopten medidas ejemplificadoras, que pongan fin a la situación de inseguridad que viven desde hace tiempo.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, el joven quedó en calidad de aprehendido, instruyéndose las actuaciones judiciales correspondientes y la recepción formal de la denuncia a la damnificada.