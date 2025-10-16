Un apuñalado y tres detenidos tras una violenta pelea en el barrio Los Fierros de Termas

El lesionado presentaba una herida punzante en la pierna y golpes en la cabeza, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital local en una ambulancia del servicio de emergencias.

Hoy 19:30

Una violenta gresca registrada este jueves al mediodía en el barrio Los Fierros terminó con un hombre herido con arma blanca y tres personas aprehendidas, luego de la rápida intervención policial.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía en la intersección de las calles Necochea y Brasil, cuando vecinos alertaron sobre una pelea de grandes proporciones en la vía pública. Al arribar los uniformados, observaron una importante aglomeración de personas y a un hombre con visibles heridas, quien fue identificado como Luis Antonio Figueroa (36), domiciliado en barrio Adela. El lesionado presentaba una herida punzante en la pierna y golpes en la cabeza, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital local en una ambulancia del servicio de emergencias.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, los agresores serían conocidos en el ámbito delictivo con el alias de “Los Tucumanos”, quienes habrían atacado a Figueroa con un arma blanca y elementos contundentes.

Durante el operativo fueron aprehendidos:

Claudio Jesús Medina (22)

Agustín Fernando Medina (19)

Claudia Medina (25)

Todos domiciliados en el mismo barrio.

Los dos primeros fueron sindicados como autores de la agresión, mientras que la mujer habría atacado a los uniformados en el momento del procedimiento.

Además, un testigo identificado como Mario Alberto Medina (39) manifestó que intentó intervenir para separar a los agresores, quienes también lo golpearon antes de huir del lugar.

Por disposición del Fiscal de Turno, Dr. Ignacio Guzmán, se ordenó la aprehensión de los implicados conocidos como “Los Tucumanos” y la recepción de declaraciones testimoniales, mientras se continúa con la búsqueda del restante partícipe apodado Rubén, quien logró darse a la fuga.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Comunitaria N° 40, bajo jurisdicción del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 6.