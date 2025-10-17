El tiempo para este viernes 17 de octubre en Santiago del Estero: posibles lluvias, calor e inestabilidad

Se espera una jornada con tormentas aisladas y una máxima de 31ºC. ¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Santiago del Estero una mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad de tormentas aisladas y vientos leves del sector este.
Hacia la tarde, se anuncia probabilidad de tormentas aisladas acompañadas por ráfagas de viento del sector sudeste y una temperatura máxima que treparía hasta los 31ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el sábado se presentará con cielo mayormente nublado, vientos moderados del sector sudeste y una máxima de 29ºC. El domingo, en tanto, se anuncia una jornada con cielo parcialmente nublado, vientos del sector norte y una máxima de 30ºC.
Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.