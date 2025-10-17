Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 OCT 2025 | 25º
X
Locales

El tiempo para este viernes 17 de octubre en Santiago del Estero: posibles lluvias, calor e inestabilidad

Se espera una jornada con tormentas aisladas y una máxima de 31ºC. ¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?

Hoy 06:43

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Santiago del Estero una mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad de tormentas aisladas y vientos leves del sector este.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde, se anuncia probabilidad de tormentas aisladas acompañadas por ráfagas de viento del sector sudeste y una temperatura máxima que treparía hasta los 31ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el sábado se presentará con cielo mayormente nublado, vientos moderados del sector sudeste y una máxima de 29ºC. El domingo, en tanto, se anuncia una jornada con cielo parcialmente nublado, vientos del sector norte y una máxima de 30ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

TEMAS Servicio Meteorológico Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Olímpico se complicó solo y Atenas, en el suplementario, se quedó con la victoria en el Vicente Rosales
  2. 2. Detuvieron a Rubén “Tucumano” Medina: era buscado por una violenta pelea en el B° Los Fierros
  3. 3. La Municipalidad celebrará el día de las madres en Plaza Añoranzas con música y actividades recreativas
  4. 4. Javier Milei: "En agosto del año que viene la inflación va a ser 0 en la Argentina”
  5. 5. Horror: detuvieron a una mujer por ahogar a su bebé de dos meses en un balde
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT