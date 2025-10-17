El tiempo para este viernes 17 de octubre en Santiago del Estero: posibles lluvias, calor e inestabilidad

Se espera una jornada con tormentas aisladas y una máxima de 31ºC. ¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?

Hoy 06:43

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Santiago del Estero una mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad de tormentas aisladas y vientos leves del sector este.

Hacia la tarde, se anuncia probabilidad de tormentas aisladas acompañadas por ráfagas de viento del sector sudeste y una temperatura máxima que treparía hasta los 31ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el sábado se presentará con cielo mayormente nublado, vientos moderados del sector sudeste y una máxima de 29ºC. El domingo, en tanto, se anuncia una jornada con cielo parcialmente nublado, vientos del sector norte y una máxima de 30ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.