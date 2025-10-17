Allanamiento por tentativa de homicidio terminó con golpe al narcomenudeo

Personal policial secuestró drogas fraccionadas, armas de fuego y detuvo a seis personas en allanamiento en varios barrios de la Capital.

Hoy 16:13

En un procedimiento policial llevado a cabo en distintos barrios de la ciudad Capital, fueron detenidas seis personas y se secuestraron gran cantidad de drogas fraccionadas, vinculadas al narcomenudeo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Un amplio operativo policial desplegado en distintos sectores de la capital santiagueña, por una causa de homicidio en grado de tentativa vinculada a enfrentamientos entre bandas antagónicas, culminó con seis personas detenidas y el secuestro de armas de fuego, drogas, dinero en efectivo y diversos elementos de interés para la investigación.

Drogas secuestradas

El procedimiento se realizó con allanamientos simultáneos en viviendas de los barrios Campo Contreras, Mariano Moreno y Reconquista. El despliegue estuvo encabezado por personal de la Dirección General de Investigaciones, con la colaboración de diversas dependencias policiales.

Durante los allanamientos, los efectivos procedieron a la detención de cuatro personas vinculadas al hecho investigado. Asimismo, se logró el secuestro de un automóvil, una motovehículo con pedido de secuestro, y varias armas de fuego de distintos calibres, presuntamente utilizadas en el intento de homicidio.

Te recomendamos: Nuevo golpe al narcotráfico: la Policía secuestró más de 500 kilos de hojas de coca en Campo Gallo

En las requisas, en dos de los domicilios allanados, personal policial advirtió la presencia de sustancias prohibidas, motivo por el cual se dio inmediata intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Tras las pruebas de campo realizadas en el lugar, se constató el hallazgo de 226 envoltorios de cocaína de máxima pureza, 54 envoltorios de marihuana, además de dos balanzas de precisión y una suma superior a $450.000 (cuatrocientos cincuenta mil pesos) en efectivo.

A raíz de este hallazgo, la fiscalía de narcomenudeo dispuso la detención de dos personas más, vinculadas a la tenencia y comercialización de estupefacientes.

El operativo finalizó con la detención de seis personas, entre las que se encuentra el señalado como presunto autor de la tentativa de homicidio. El resto de los detenidos fue apresado por su participación en los hechos y por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Las autoridades no descartan la posibilidad de nuevas detenciones o ampliaciones de la causa, ya que la policía sigue con las tareas de investigación.