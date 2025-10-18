Pep Guardiola reconoció su error con Julián Álvarez: “Me encantaría tenerlo”

El director técnico del Manchester City se lamentó por la partida de la Araña, actual figura de Atlético de Madrid.

Hoy 15:29

En la previa del enfrentamiento de Manchester City ante Everton por la Premier League, Pep Guardiola se refirió a uno de los movimientos más destacados en la historia reciente del club: la salida del delantero argentino Julián Álvarez. El entrenador español admitió que le gustaría “tener nuevamente” al futbolista, quien actualmente brilla en el Atlético de Madrid.

Guardiola recordó la profundidad de la plantilla durante la histórica temporada 2022/2023, en la que los Citizens conquistaron Premier League, Champions League y FA Cup. “El año del triplete, ¿te acuerdas de los jugadores que dejaba en el banco? Ayme Laporte, central increíble y titular en la selección, Julián y otros que ahora me encantaría tener, pero querían jugar más y se fueron”, explicó, destacando la importancia de contar con jugadores de calidad aunque no fueran titulares indiscutidos.

Sobre la salida de Álvarez, Guardiola señaló que la presencia del noruego Erling Haaland dificultaba su consolidación como titular: “Julián tenía que competir con Erling, lo cual fue algo top. Y por eso ahora está en uno de los mejores equipos del mundo, el Atlético de Madrid, con un entrenador y compañeros de talla mundial y le está yendo increíblemente bien. Y ahora me encantaría tenerlo, pero lo entiendo”.

Desde su arribo al club madrileño en 2024, Álvarez ha mostrado un rendimiento destacado: siete goles y tres asistencias en nueve partidos oficiales entre LaLiga y la UEFA Champions League. En su primer año en la capital española, ya había dejado su huella con 29 tantos y 8 asistencias en 57 partidos. Su traspaso se concretó por cerca de 75 millones de euros, situándolo entre las transferencias más importantes de aquella ventana.

El técnico español también valoró la decisión de otros jugadores que optaron por buscar nuevos desafíos profesionales, como Aymeric Laporte, y destacó la exigencia del plantel bajo la conducción de Diego Simeone en el Atlético. Con 36 goles y 19 asistencias en 103 partidos con Manchester City, Álvarez dejó un legado que Guardiola no olvida, aunque comprende las razones que lo llevaron a marcharse.