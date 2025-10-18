Sin respuesta oficial, una ONG garantiza el voto accesible con plantillas en braille

La organización se puso al frente de una necesidad histórica: que las personas ciegas puedan votar de manera autónoma, algo que aún no está resuelto por el sistema electoral.

Hoy 18:36

La organización Tiflonexos quedó al frente de la realización de plantillas en braille para que las personas con discapacidad visual puedan votar en las próximas elecciones, ante una negativa de la Justicia Electoral. El director de la ONG sostuvo que el formato de Boleta Única Papel, sin accesibilidad "no contempla a votantes ciegos".

¿Te imaginás entrar al cuarto oscuro acompañado y sin posibilidad de votar solo? En medio de esa situación se podrían encontrar varias personas que no tendrían elección de autonomía a la hora de elegir a un candidato, tampoco forma de corroborar que su decisión sea validada.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Pablo Lecuona, director de Tiflonexos, indicó que el sistema "no contempla a votantes ciegos, ni de baja visión" y que "para las personas con discapacidad visual no queda otra alternativa que votar con otra persona, aunque sea una autoridad de mesa, la única forma que te permite es a través de otro".

El conflicto radicó en que la principal opción para quienes utilizan braille es una plantilla, es decir, una hoja de papel escrita en dicho formato, que se coloca sobre la boleta convencional con caladuras exactas en donde se debe hacer la cruz por el candidato seleccionado.

Un objeto tan sencillo pareció no haber generado relevancia, tal como explicó Lecuona a este medio, "cuando se realizó la ley de Boleta Única en Papel, esta accesibilidad estaba en el artículo, sin embargo, cuando llegó al Senado, fue eliminada por presupuestos o dificultades en la realización".

Respecto a las autoridades que mencionaron una dificultad económica a la hora de generar el recurso, el fundador de la biblioteca digital explicó : "Hacer la plantilla implica, simplemente, que una hoja esté escrita en Braille y calada. En cuanto a lo económico, sólo ocupa un 0.1% respecto al costo que sale la impresión de las boletas convencionales".

Tras una reunión el pasado lunes 13 de octubre con el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, el director de "Tiflo" indicó: "La burocracia hace que no se llegue". Es que en provincias como Chaco y Formosa, el sistema se realizó manualmente para no caer en la misma dilatación política.

Como "ya no hay tiempo para que se pueda hacer algo en términos de recursos dependientes del Estado", la organización se puso al frente de la causa y apunta a hacer 1500 plantillas que se distribuyan entre 1000 para la Provincia de Buenos Aires y 500 para la Ciudad que garantizarán el voto autónomo y secreto a 30 mil personas, con un costo total de $3 millones, que serán recaudados con donaciones hacia la mencionada organización.

"Otro factor a tener en cuenta en base a las complicaciones de este tipo de boleta es que un gran número de gente no se reconoce como persona con discapacidad visual, pero el diseño sí llega a ser complejo por la contaminación visual que genera", enfatizó Lecuona y añadió: "Frente a un sistema que considera que el número de electores con discapacidad es muy bajo, esos ciudadanos no están incluidos en la suma".

"Como el Estado no lo hace, nos encargamos desde cada institución con lo que pueden", continuó y detalló que en la provincia de Chaco se encargó la organización CENOVI -Centro de No Videntes- que cuenta con varias filiales y, en Formosa, se puso al frente Nelly Silguero, directora de la escuela de ciegos de Formosa, a través de reuniones con otras organizaciones.

Tiflonexos necesita de $3 millones para costear los gastos de las plantillas en braille que alcanzarán a 1500 establecimientos de votación, por lo que buscan que 3.000 personas aporten $1000 al alias votosinbarreras.