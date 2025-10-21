Dafne Keen sorprendió en sus redes sociales con su disfraz de Halloween

La actriz compartió en redes imágenes de su look, en medio de la promoción de su nueva película “Whistle”.

Hoy 08:39

La actriz Dafne Keen compartió en su cuenta de Instagram varias fotos de su disfraz de Halloween, con un look que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. Si bien no reveló el personaje exacto que inspiró su vestuario, las imágenes mostraron una estética oscura y elegante, acorde con el estilo gótico y sobrenatural que la actriz suele disfrutar en sus proyectos más recientes.

El atuendo, acompañado por un maquillaje cargado y detalles en roja y blanc, fue celebrado por sus fanáticos, que destacaron el aire sensual, retro y cinematográfico del disfraz.

El posteo llega en un momento clave para Keen, quien se prepara para el estreno de “Whistle”, la nueva película de terror dirigida por Corin Hardy, donde enfrenta una maldición ancestral. El film combina elementos de horror clásico con un drama adolescente, consolidando a la intérprete como una de las jóvenes promesas del género.

Dafne Keen saltó a la fama internacional tras su papel en “Logan”, donde interpretó a una versión joven de X-23, y más recientemente participó en “Deadpool & Wolverine”.

Además, la actriz fue confirmada como parte de la tercera temporada de la serie “Percy Jackson y los dioses del Olimpo” (Disney+), en la que encarnará a Artemisa, diosa griega de la caza y la luna. Su incorporación se da en la adaptación televisiva del libro La maldición del titán, de Rick Riordan.

Con un presente cargado de nuevos proyectos y un espíritu creativo a flor de piel, Dafne Keen celebró Halloween fiel a su estilo: con un disfraz enigmático, teatral y muy cinematográfico.