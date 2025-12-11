Lourdes Sánchez, nueva titular del Instituto de Cultura de Corrientes: “Voy a trabajar con mucha responsabilidad”

Designada por el gobernador Valdés, la actriz aseguró que su prioridad será fortalecer la identidad cultural correntina.

Hoy 22:11

Lourdes Sánchez asumió la presidencia del Instituto de Cultura de Corrientes este jueves 11 de diciembre de 2025, tras dejar la dirección del Teatro Vera, el principal espacio cultural de la provincia. Su designación, realizada por el nuevo gobernador Juan Pablo Valdés, del partido Vamos Corrientes.

El acto de asunción se realizó en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno, en el marco de la jura del gabinete del gobernador Juan Pablo Valdés, quien sucedió a su hermano Gustavo Valdés en la gobernación. La designación de la actriz y bailarina marca un cambio relevante en la gestión cultural local y la coloca al frente de la organización de la próxima Fiesta Nacional del Chamamé, uno de los eventos más emblemáticos de Corrientes.

En sus primeras declaraciones tras la asunción, Lourdes expresó su entusiasmo y compromiso con la cultura provincial. “Gracias @juanpablovaldesok por la confianza para asumir la Presidencia del Instituto de Cultura. Recibo este desafío con responsabilidad, orgullo y un profundo amor por Corrientes”, publicó en su cuenta de Instagram junto a imágenes del acto oficial. “Me gustan los desafíos, trabajar por la cultura de Corrientes. Creo que se hicieron un montón de cosas con Gustavo Valdés, y hay mucho más por hacer, y me encantaría poder ayudar en eso”, expresó a Radio Dos de esa provincia, en alusión al mandato que dejó el anterior gobernador, hoy sucedido por su hermano.