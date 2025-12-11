Motociclista lesionado tras embestir un animal en Ruta 7

​Un hombre resultó herido de consideración luego de chocar un caballo que invadió la carretera. Sufrió lesiones considerables.

Hoy 23:50

Un accidente de consideración se produjo por la presencia de animales sueltos sobre la Ruta 7, en la zona del Paraje Miel de Palo, a unos 20 km de Añatuya.

El siniestro se reportó alrededor de las 23:00 horas, precisamente a la altura del Paraje Miel de Palo, cuando un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta embistió violentamente a un yeguarizo que se encontraba sobre la carretera.

Fuentes policiales indicaron que el impacto fue de tal magnitud que el conductor del rodado menor resultó con diversas lesiones de consideración.

Inmediatamente, se activó el protocolo de emergencia.

Personal de emergencia, a bordo de la ambulancia municipal, se hizo presente en el lugar para brindar los primeros auxilios al damnificado. Tras la estabilización inicial, el motociclista fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Añatuya para un examen más exhaustivo y la atención médica pertinente.

En la escena del accidente, tomaron intervención los efectivos de la Comisaría 41, quienes procedieron a realizar las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho y aseguraron la zona. Se instruyeron las actuaciones de rigor por el siniestro vial.