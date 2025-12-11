En la reunión abordaron diversos temas y se plantearon iniciativas.

El gobernador Elías Suárez recibió a Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, con quien analizó el estudio programado de recursos destinado a impulsar proyectos productivos en Santiago del Estero. Durante la reunión se avanzó en la planificación de iniciativas orientadas a la industrialización de la materia prima provincial y el fortalecimiento de las cadenas de valor.

Además, mantuvo un encuentro con Cristian Rainone, presidente de la Fundación del Libro, para avanzar un plan de trabajo conjunto que incluirá capacitaciones en programas de lectura, acciones de promoción literaria y propuestas culturales orientadas a ampliar el acceso al libro y fortalecer la formación de lectores en toda la provincia.

De los encuentros también participaron Adrián Suárez, secretario de Ciencia y Tecnología; Juan Leguizamón, secretario de Cultura y Ricardo Montenegro, director de Gestión Pública.

