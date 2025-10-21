El Colo Barco está en la mira de un gigante europeo, que haría una oferta de 40 millones de euros

El exfutbolista de Boca y Brighton es una de las figuras del Racing de Estrasburgo, que está tercero en la Ligue 1 de Francia.

En un giro inesperado en su carrera, Valentín Colo Barco volvió a posicionarse en el radar de los grandes de Europa. Según informó el medio alemán TZ München, el Bayern Múnich sigue de cerca al argentino y evalúa realizar una oferta cercana a los 40 millones de euros por su pase, tras un gran arranque de temporada en la Ligue 1.

El lateral, reconvertido en mediocampista, se convirtió en figura indiscutida del Racing de Estrasburgo, equipo al que llegó en enero de 2025 procedente del Brighton de la Premier League. El club francés pagó alrededor de 10 millones de euros y le firmó contrato hasta 2029. Desde su llegada, Estrasburgo mejoró su rendimiento y hoy se ubica tercero en la tabla.

Lo que parecía un proceso de adaptación terminó siendo una reinventación táctica. El cuerpo técnico decidió moverlo del lateral izquierdo al mediocampo interno, donde Barco encontró más libertad para proyectarse y participar del juego ofensivo, transformándose en el motor del equipo.

El interés del Bayern

Medios alemanes señalan que ojeadores del Bayern Munich han seguido a Barco en varios encuentros del Estrasburgo y lo consideran una opción para reforzar la banda izquierda, un sector que el club alemán busca potenciar de cara a la próxima temporada. Por ahora, no hay oferta formal, pero el seguimiento del club bávaro continúa.

De concretarse la negociación, sería uno de los traspasos más altos para un jugador argentino en la Ligue 1, un negocio clave para Estrasburgo y un salto a la élite europea para Barco, de apenas 21 años. Su rendimiento también lo vuelve a poner en el radar de la Selección Argentina.

El Colo Barco atraviesa un momento clave: su paso por Francia lo relanzó y lo consolidó como una de las jóvenes figuras más prometedoras del fútbol argentino en Europa, con el Bayern como posible destino en un futuro cercano.