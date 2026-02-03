Lo Celso se lesionó y genera preocupación en la Selección Argentina a dos meses de la Finalissima con España

El volante sufrió una lesión muscular en la pierna derecha durante el partido de su equipo ante el PAOK por la Europa League.

Hoy 00:08

Real Betis confirmó este martes que Giovani Lo Celso sufrió una lesión muscular que podría dejarlo fuera del compromiso de la Selección argentina en la Finalissima ante España. El encuentro está previsto para el 27 de marzo en Qatar y aparece como una prueba clave para el ciclo de Lionel Scaloni, a meses del inicio del Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, el club español detalló el parte médico del mediocampista: “El jugador argentino presenta una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho, a consecuencia de una acción fortuita sufrida en el encuentro ante el PAOK. Su reincorporación al grupo dependerá de la evolución del proceso”.

La lesión se produjo el 22 de enero, durante el duelo frente al PAOK por la Europa League. Lo Celso apenas pudo permanecer cinco minutos en cancha antes de pedir el cambio, encendiendo las alarmas tanto en Betis como en el cuerpo técnico de la Albiceleste.

Este escenario pone seriamente en riesgo su presencia en la Finalissima, un partido que Scaloni considera clave para medir el nivel del equipo frente al campeón europeo. La posible ausencia del volante no es un detalle menor dentro del armado del seleccionado.

Lo Celso fue una pieza importante en la estructura de la Selección durante los últimos años, aunque su recorrido estuvo marcado por reiterados problemas físicos. Sin ir más lejos, se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una lesión muscular.

El mediocampista tuvo su revancha en la Copa América 2024, donde integró el plantel campeón, y durante 2025 volvió a ser convocado con regularidad. Sin embargo, la falta de continuidad vuelve a ser un obstáculo en un momento clave del calendario internacional.