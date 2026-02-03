Causa Cuadernos: denunciaron penalmente al chofer Oscar Centeno por presuntas falsedades como "arrepentido"

El exfuncionario del ministerio de Planificación Roberto Baratta presentó una denuncia penal contra Oscar Centeno por aportar de manera maliciosa información falsa, en el marco del acuerdo como “arrepentido”.
El exfuncionario del ministerio de Planificación Roberto Baratta presentó una denuncia penal contra Oscar Centeno por aportar de manera maliciosa información falsa, en el marco del acuerdo como "arrepentido". La denuncia apuntó a las declaraciones que el exchofer realizó como imputado colaborador en la causa conocida como "Cuadernos" y que está siendo ventilada en un juicio oral y público. Según la presentación, Centeno habría mentido en el marco de su acuerdo como arrepentido al brindar versiones contradictorias sobre el destino de los cuadernos originales en los que decía haber registrado hechos de corrupción. En ese marco, la denuncia sostuvo que Centeno debería "perder el beneficio" de imputado arrepentido y ser sancionado penalmente, ya que la ley castiga expresamente a quienes aportan información falsa bajo ese régimen. "Centeno dijo una mentira tras otra", sostuvo Baratta, representado por los abogados Marcos Aldazabal y Elizabeth Gómez Alcorta. En el escrito remarcó que, a diferencia de una indagatoria común, el régimen del arrepentido "no permite faltar a la verdad sin recibir un reproche legal". La denuncia remarcó que Centeno se acogió formalmente al régimen previsto en la Ley 27.304 el 2 de agosto de 2018. En esa primera declaración, aseguró que los cuadernos originales estaban en su domicilio y que, de no encontrarse allí, podían estar en la casa de familiares. Sin embargo, tras un allanamiento en el que no se hallaron los manuscritos, modificó su versión al día siguiente. El 3 de agosto de 2018, Centeno declaró que había quemado los cuadernos en la parrilla de su casa, luego de comentarle a un amigo su intención de destruirlos. Para justificar el cambio, explicó que se encontraba detenido y sin dormir desde hacía dos días. Para el denunciante, ese giro resulta inverosímil: "No dormir por dos días no había afectado en nada la memoria de Centeno respecto a una década de anotaciones, pero sí le había hecho olvidar si había quemado los cuadernos o los tenía guardados".
