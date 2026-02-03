Lali Espósito salió a bancar a Nicki Nicole tras las críticas que recibió por su paso por los Grammy

Lali Espósito expresó públicamente su apoyo a Nicki Nicole luego de la ola de críticas que la cantante rosarina recibió en redes sociales tras su participación en los Premios Grammy, donde fue la única mujer argentina nominada en esta edición.

Hoy 19:57

Nicki Nicole compitió en la categoría Mejor álbum de música urbana, junto a artistas como Fito Páez, CA7RIEL & Paco Amoroso y Trueno, aunque finalmente no obtuvo el galardón. Sin embargo, su presencia en la ceremonia generó una catarata de comentarios negativos, lo que motivó la reacción de Lali.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de sus redes sociales, la intérprete de Disciplina y Fanático apeló a su experiencia personal para enviarle un mensaje de aliento a su colega y cuestionar el clima de hostilidad en el mundo digital.

“En épocas donde el odio es la medicina para la frustración de un sistema colectivo roto, solo queda intentar mostrar algo de humanidad. En épocas donde todos quieren ser otros, se señala a quien es como es. Estuviste hermosa, Nickita, representando a la Argentina”, escribió.

Para cerrar, Lali citó a Bad Bunny y retomó un fragmento del discurso que el puertorriqueño pronunció al recibir el Grammy a Álbum del Año:

“Para adelante con la certeza de que intentar no ser un odiador es la rebeldía de esta época. Como dijo el ganador del Grammy a disco del año: ‘Sé que es difícil saber cómo no odiar en estos tiempos… El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único que es más poderoso es el amor’”.

El momento de Nicki Nicole con Billie Eilish y su descargo

Durante la ceremonia, Nicki Nicole compartió un breve encuentro con Billie Eilish, con quien se fotografió y a quien le comentó que en reiteradas ocasiones la comparaban con ella. El intercambio se viralizó rápidamente, pero también fue blanco de nuevas críticas, que apuntaron tanto a su actitud como a su vestuario y forma de expresarse.

Ante la situación, la artista decidió hacer un descargo público en redes sociales.

“La verdad es que realmente intenté disfrutar los Grammys, pero obviamente leo los comentarios horribles con los que se refieren a mi persona, cuando me dicen que no me merezco estar en ese lugar y critican hasta mi manera de hablar”, escribió.

Y concluyó con un mensaje contundente: “Sepan que el odio diario realmente afecta y mucho. Yo no soy nadie para dar lecciones de moral, pero agradecería que si no te gusta mi música y mi mundo, simplemente no lo consumas. No hace falta remarcar cada segundo, de la forma más cruel posible, que lo que hago no te gusta”.