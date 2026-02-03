Conmoción en Las Termas: hallaron sin vida a una reconocida peluquera del barrio Usina

Se trata de Sol Melisa Coria, mujer trans de 43 años. Fue encontrada en su domicilio por su hermano. La Justicia ordenó la autopsia para determinar la causa del fallecimiento.

Hoy 00:58

Una profunda conmoción se vive en la ciudad de Las Termas de Río Hondo tras el hallazgo sin vida de Sol Melisa Coria, mujer trans de 43 años, reconocida peluquera y vecina del barrio Usina. El trágico hecho se conoció en la tarde-noche de este martes 3 de febrero y generó un fuerte impacto en la comunidad termense.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio se registró alrededor de las 20.40 en una vivienda ubicada sobre calle Islas Malvinas N° 392, jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 40. Según información oficial, fue su hermano, Carlos Andrés Coria, de 61 años, quien alertó a las autoridades tras encontrarla sin signos vitales en el interior del domicilio.

De acuerdo con su testimonio, al regresar a la vivienda percibió un fuerte olor proveniente del interior. Al no recibir respuesta tras golpear la puerta y observar por una ventana, decidió forzar el ingreso, hallando a su hermana recostada sobre la cama. Indicó además que la última vez que la vio con vida fue el día domingo.

En el lugar trabajó personal policial junto a efectivos de Criminalística, quienes realizaron las tareas de rigor y preservaron la escena. Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Rafael Zanni, se ordenó el ingreso con testigos y la realización de la autopsia correspondiente, con el objetivo de establecer fehacientemente la causa del fallecimiento.

Sol Melisa Coria era muy conocida y apreciada en Las Termas por su trayectoria como peluquera, lo que generó numerosas expresiones de dolor y pesar entre vecinos, clientes y allegados. La investigación continúa en curso mientras se aguardan los resultados de los estudios forenses.