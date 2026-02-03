Independiente no pudo con San Isidro y cayó en el debut de Fernando Rivero

El elenco santiagueño perdió como local por 76-83 en la presentación de su flamante DT.

Hoy 00:17

Independiente BBC perdió 83-76 frente a San Isidro, líder del certamen, en el estadio Israel Parnás, en un partido donde el conjunto santiagueño fue competitivo durante tres cuartos, pero no logró sostener su rendimiento en el tramo final.

El equipo dirigido ahora por Fernando Rivero tuvo un gran inicio, con un parcial de 17-6 que obligó a Sebastián Porta a pedir minuto. Sin embargo, la reacción de la visita no tardó en llegar y, con Ortiz y Lambrisca como estandartes, el juego se emparejó. El primer cuarto cerró 23-20 para el local.

En el segundo parcial, ambos ajustaron en defensa y el goleo bajó considerablemente. Julien comenzó a aparecer en Independiente, mientras que el trabajo de Morera y Martínez sostuvo al equipo. San Isidro aprovechó la salida con faltas de Amicucci para ganar presencia en la zona y lastimar con Lambrisca y Hooper. Tras un cierre palo y palo, se fueron al descanso igualados en 38.

Luego del entretiempo, el santiagueño mostró su mejor versión. Con buena rotación de balón y agresividad ofensiva, Julien y Morera lideraron el ataque, mientras que en defensa lograron neutralizar a Hooper. No obstante, algunas distracciones permitieron que los Halcones se mantuvieran en juego con triples de Eydallin y Lambrisca. De cara al último cuarto, Independiente ganaba 62-55.

El cuarto final fue todo de San Isidro. Con una defensa cerrada en la zona y una notable eficacia desde el perímetro, la visita anotó 28 puntos, 21 de ellos vía triple (7/9 en 3P), y dejó sin respuestas al local, que solo pudo convertir 14 unidades. A falta de 2:30, Sani pasó al frente y manejó con inteligencia el cierre para sellar el triunfo 83-76.

Ahora, Independiente saldrá a la ruta para enfrentar a Jujuy Basket y Salta Basket, mientras que San Isidro regresará a casa para recibir a Sportivo Suardi.