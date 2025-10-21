Cuándo vuelve a correr Colapinto: el cronograma y los horarios del GP de México de Fórmula 1

El piloto argentino buscará sumar sus primeros puntos del año en la Máxima.

Hoy 17:36

El piloto argentino Franco Colapinto competirá este fin de semana en el Gran Premio de México, correspondiente a la 20ª fecha del campeonato de Fórmula 1. La cita se desarrollará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en una etapa decisiva del calendario mundial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad comenzará el viernes, con las prácticas libres 1 y 2. La primera sesión se disputará de 15:30 a 16:30 (hora argentina), mientras que la segunda tendrá lugar entre 19 y 20. El sábado será el turno de la práctica libre 3, desde las 14:30, antes de la clasificación, pautada para las 18.

La carrera principal del GP de México se largará el domingo a las 17, en una fecha clave para la lucha por el título, que atraviesa uno de sus momentos más parejos de la temporada.

El líder del campeonato es el australiano Oscar Piastri (McLaren) con 346 puntos, seguido de cerca por su compañero de equipo, el británico Lando Norris, a 14 unidades. En el tercer lugar aparece el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón del mundo, quien ganó tres de las últimas cuatro carreras y se acercó a solo 40 puntos de Piastri.

Por su parte, Franco Colapinto atraviesa una temporada complicada en Alpine, una escudería que no logró desarrollar un auto competitivo. El joven piloto argentino aún no pudo sumar puntos en su año de debut completo en la máxima categoría, aunque mantiene su objetivo de finalizar el campeonato con buenas actuaciones.

El Gran Premio de México será una nueva oportunidad para Colapinto de mostrarse en uno de los circuitos más exigentes del calendario, ante una afición apasionada y con la esperanza de cerrar el año con un rendimiento destacado.

Horarios y el cronograma del GP de México

Viernes 24 de octubre

Prácticas Libres 1: 15.30 a 16.30 horas

Prácticas Libres 2: 19 a 20 horas

Sábado 25 de octubre

Prácticas Libres 3: 14.30 a 15.30 horas

Clasificación: 18 a 19 horas

Domingo 26 de octubre

Carrera: 17 horas

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.