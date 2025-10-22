Exitosa convocatoria en el taller sobre síntomas y tratamientos en la menopausia

La actividad se desarrolló en el Cine Teatro Renzi y estuvo a cargo de la doctora Gabriela Jorge. Participaron agentes de salud municipal y público en general, en el marco del “Octubre Rosa”.

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda llevó adelante con éxito el “Taller de Menopausia, síntomas y tratamientos en Adultos Mayores”, que tuvo lugar en las instalaciones del Cine Teatro Renzi. La jornada contó con la disertación de la doctora en ginecología y mastología, Gabriela Jorge, y reunió a trabajadores de salud y vecinos interesados en la temática.

Del encuentro participaron agentes de los Centros de Atención Médica Municipal (CAMM), de las Salas de Atención Primaria y del Centro Integral Comunitario (CIC), además de público en general, con el propósito de profundizar los conocimientos sobre la salud femenina.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó que la actividad se enmarca en el “Octubre Rosa”, mes dedicado a la prevención de enfermedades vinculadas a la mujer.

“El objetivo principal de esta capacitación fue que el personal de salud municipal adquiera conocimientos que después puedan replicar en los centros de salud para asesorar de manera correspondiente a las vecinas bandeñas”, explicó.

Por su parte, la doctora Gabriela Jorge remarcó la importancia de abordar este tipo de temáticas: “Los síntomas de la menopausia son variados y deben ser atendidos a tiempo para evitar complicaciones mayores. Es fundamental realizar los controles ginecológicos correspondientes y contar con el acompañamiento de profesionales especializados”.

De esta manera, la gestión del intendente Roger Nediani reafirma su compromiso con las políticas de salud pública orientadas al bienestar y cuidado integral de las mujeres bandeñas.