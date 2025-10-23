¿Jim Carrey podría ser el nuevo Freddy Krueger?

El director de una de las entregas más recordadas de la saga “Pesadilla en Elm Street” propuso un nombre inesperado para el icónico villano.

Hoy 07:40

El realizador Chuck Russell, responsable de “Pesadilla en Elm Street 3: Guerreros del sueño”, sorprendió al sugerir que Jim Carrey podría interpretar a Freddy Krueger en una futura reinvención de la franquicia.

Tras la última aparición de Robert Englund en “Freddy contra Jason”, el personaje fue retomado brevemente por Jackie Earle Haley en el remake “Pesadilla en Elm Street: El origen” (2010). Aunque actualmente no hay planes confirmados para una nueva película, Russell comentó que Carrey sería un candidato ideal si se buscara un enfoque innovador.

En diálogo con el podcast Development Hell de Dread Central, el director explicó: “Jim, en mi opinión, podría hacer prácticamente cualquier cosa si se lo propone. Para que él aceptara, habría que reinventar la saga con una visión tan audaz como la de Wes Craven en la original. Solo lo haría si el enfoque fuera verdaderamente distinto, y yo también participaría encantado”.

El propio Robert Englund, quien encarnó al asesino de los sueños desde la primera entrega, ha reconocido que su etapa terminó: “Estoy demasiado viejo y pesado para hacer de Freddy ahora”, declaró a Variety, aunque no descartó realizar un cameo en el futuro. También sugirió que Kevin Bacon “podría ser una opción interesante” para continuar el legado.

La elección de Jim Carrey, conocido por su versatilidad y expresividad facial en películas como “La máscara”, podría ofrecer una versión única del personaje. El actor ha demostrado su talento dramático en títulos como “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos” y “El show de Truman”, lo que hace pensar que su interpretación de Freddy Krueger podría ser tan inquietante como original.

Un obstáculo legal en el camino

El futuro de la saga enfrenta un problema de derechos. Desde 2019, la propiedad doméstica de “Pesadilla en Elm Street” pertenece al patrimonio de Wes Craven, mientras que los derechos internacionales están en manos de New Line Cinema, situación que dificulta nuevas producciones conjuntas.

Según Richard Brenner, director creativo de New Line, “esperan poder hacerlo”, aunque admite que el panorama legal “es complicado”.

A pesar de este bloqueo, el interés del público sigue vigente. Warner Bros. relanzó recientemente la película original en 4K, y los fanáticos continúan reclamando el regreso de Freddy. En 2019, el patrimonio de Craven recibió propuestas para una nueva entrega, pero ninguna prosperó.

El renacimiento de Freddy Krueger podría depender de un acuerdo entre los herederos y el estudio. Y si llegara a concretarse, el nombre de Jim Carrey ya suena como una de las ideas más llamativas para reinventar al monstruo más temido de los sueños.