Ofrecen recompensa por la aparición de Olivia, una perrita salchicha perdida en el barrio Textil

La familia ruega por la colaboración de los vecinos para encontrar a la mascota, que es la compañía de una niña. Piden difundir su búsqueda y comunicarse en caso de tener información.

Hoy 10:37

Una familia santiagueña lanzó un urgente llamado a la solidaridad para dar con el paradero de Olivia, una perrita que se perdió en el barrio Textil. Su desaparición tiene muy angustiada a una niña, su dueña, que la espera con desesperación en casa.

Según contaron sus familiares, Olivia responde a su nombre y es muy dócil, por lo que podría haberse acercado a alguna vivienda. La familia sospecha que alguien podría haberla encontrado y, apelando al buen corazón de los vecinos, pide que la devuelvan.

Se solicita a toda persona que tenga información sobre Olivia o que la haya visto que se comunique de inmediato a los números 3854388487 o 3854863274.

Asimismo, informaron que se ofrece una recompensa para quien aporte datos que permitan el reencuentro. La familia pide la colaboración de todos los vecinos y recuerda la importancia de compartir la búsqueda para lograr que Olivia vuelva a casa.

