Emilia Rojas, antes de la gira de Quimsa por Córdoba: “Nunca nos damos por vencidas”

La ala pivot santiagueña analizó el presente del equipo y destacó la fortaleza grupal antes de los compromisos ante Gorriones de Río Cuarto y Bochas de Colonia Caroya por la Liga Femenina de Básquet.

Hoy 13:34

En la previa de una nueva gira por Córdoba, Emilia Rojas habló sobre el presente de Quimsa en la Liga Femenina y dejó en claro que el grupo mantiene intacta su mentalidad competitiva. “El balance hasta el momento es positivo. Dejando de lado las derrotas, algunos partidos fueron ajustados donde peleamos hasta el último minuto. Sabíamos desde un principio que esto sería difícil, ahora nos queda buscar nuestra mejor versión”, expresó la ala pivot santiagueña.

La Fusión incorporó recientemente a Sabrina Molina y Sofía Paoli, dos refuerzos importantes para ampliar la rotación. Sobre su llegada, Rojas señaló: “Nos viene muy bien su llegada, éramos un equipo corto y esto se notaba mucho en los cierres de los juegos”.

En lo personal, la ex Olímpico promedia 4.8 puntos y 2.4 rebotes en este inicio de temporada. Analizando el rendimiento del equipo, remarcó: “Tenemos que volver a mostrarnos fuertes en defensa como la temporada pasada. Siento que en este comienzo estamos fallando en ese costado. Destaco que somos muy aguerridas, estando veinte o treinta puntos abajo nunca nos damos por vencidas”.

Por último, de cara a los próximos compromisos, Rojas confía en el crecimiento colectivo: “Las chicas que se sumaron nos darán más aire, tendremos más rotación y nos irá bien si cada una entiende su rol en la cancha”, concluyó.

El fixture de la gira cordobesa:

Viernes 20:00 hs: Gorriones de Río Cuarto vs. Quimsa.

Gorriones de Río Cuarto vs. Quimsa. Sábado 20:30 hs: Bochas de Colonia Caroya vs. Quimsa.

Nota Prensa Quimsa