Historia pura: Cristian y Lorenzo Amicucci compartieron cancha por primera vez

En una noche emotiva, padre e hijo jugaron juntos en el amistoso ante Estudiantes, marcando un hecho sin precedentes en la historia del club y de la Liga Argentina.

Hoy 13:51

El básquet volvió a regalar una de esas postales que trascienden el resultado. En el amistoso frente a Estudiantes, la familia Amicucci vivió una jornada inolvidable: Cristian, de 40 años, y Lorenzo, de apenas 15, compartieron por primera vez la cancha vistiendo la misma camiseta.

El joven Lorenzo se incorporó a los entrenamientos del plantel en esta temporada y, con el partido ya definido, el cuerpo técnico decidió darle la oportunidad de ingresar para compartir algunos minutos con su padre. El momento fue ovacionado por el público, que reconoció la emotiva escena entre dos generaciones del básquet.

Este hecho marca un acontecimiento histórico, ya que nunca antes en la Liga Argentina se había dado que padre e hijo compartan cancha en un partido oficial o amistoso. Sin dudas, una noche única e imborrable para los Amicucci y para todos los hinchas del club, que fueron testigos de un momento que quedará grabado en la memoria del básquet nacional.