Sorteo: te llevamos a ver a Los Pericos en Zambra por la 18ª edición de Forever Hits

En el marco del 60° aniversario de Canal 7, junto a Diario Panorama y Radio Panorama, lanzamos un sorteo especial de entradas para disfrutar de la Fiesta Forever Hits 18° edición, con la presentación en vivo de Los Pericos en Zambra – Cocina de Autor.

Hoy 16:18

La celebración por los 60 años de Canal 7 continúa con propuestas imperdibles para el público santiagueño. En esta oportunidad, el canal, junto a Diario Panorama y Radio Panorama, invita a participar del sorteo de entradas para la Fiesta Forever Hits 18° edición, una de las noches más esperadas del año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El evento se realizará el sábado 15 de noviembre en Zambra – Cocina de Autor, bajo la producción de DB Producciones SGO, y contará con la participación estelar de Los Pericos, la legendaria banda argentina que promete hacer vibrar al público con todos sus clásicos.

Con su inconfundible estilo reggae-rock, Los Pericos llegan a Santiago del Estero para compartir una noche llena de ritmo, buena energía y nostalgia musical.

Cómo participar del sorteo:

- Seguirnos en Instagram @diariopanoramasde @noticiero7.sde @radiopanorama100.1

- Mencioná en los comentarios a la persona con la que quieres disfrutar el show.

- Compartí la publicación en tus historias y etiquetanos.

El sorteo se realizará exclusivamente por Instagram, sin excepción.

También puedes adquirir tus entradas anticipadas en: