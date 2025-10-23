Roger Nediani encabezó un ferviente cierre de campaña con un fuerte mensaje de unidad y desarrollo para Santiago del Estero

Fue durante un acto en el Centro Recreativo de la ciudad de La Banda, donde miles de militantes apoyaron al candidato a gobernador.

En un acto colmado de militantes y dirigentes, que se acercaron al Centro Recreativo de La Banda, el candidato a gobernador por el Frente Unidos para el Futuro, Ing. Roger Elías Nediani, realizó su cierre de campaña con un discurso cargado de emoción, compromiso y esperanza, a pocos días de las elecciones provinciales.

Durante su intervención, Nediani remarcó la necesidad de consolidar un proyecto de provincia con justicia territorial, desarrollo productivo y oportunidades para todos los santiagueños, subrayando que su espacio político representa una alternativa basada en la transparencia, el trabajo y la cercanía con la gente.

“Nosotros tenemos una mirada distinta a la que hoy gobierna la provincia. Venimos a proponer un modelo de desarrollo con justicia territorial y energética, donde cada localidad tenga la posibilidad de crecer, producir y generar empleo. Queremos una Santiago donde nadie quede relegado, donde cada santiagueño tenga las mismas oportunidades sin importar dónde viva.”

En ese sentido, el candidato destacó una de las principales propuestas de su programa de gobierno: la Ley de Coparticipación Provincial, que garantizará una distribución justa, equitativa y transparente de los recursos.

“No debe ser necesario que un intendente recorra cientos de kilómetros para recibir lo que por ley le corresponde. Cada municipio y comisión municipal debe contar con los recursos que necesita para mejorar la vida de su gente.”

Asimismo, presentó su Plan de Obras Públicas Estratégicas, que priorizará la infraestructura energética y productiva como eje de transformación provincial.

“Vamos a aumentar la capacidad energética de la provincia, asegurar energía confiable para el campo, la industria, los parques industriales, los comercios y las familias. Así se generan condiciones reales para el trabajo, para la producción y para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse aquí, en su tierra.”

Nediani también subrayó su compromiso con la educación, la salud y la vivienda como pilares fundamentales de su gestión: “Cada santiagueño debe tener acceso a una educación de calidad, a una salud eficiente y a una vivienda digna. No queremos más santiagueños que se vayan; queremos una provincia que les dé motivos para quedarse.”

En el tramo más emotivo de su discurso, el candidato hizo un llamado a la unidad de la militancia y a la participación ciudadana activa: “No hay lugar para el egoísmo ni para el resentimiento. Es tiempo de trabajar juntos, de caminar uno al lado del otro, de transmitir con orgullo nuestro programa de gobierno. Este 26 de octubre debemos demostrar que La Banda y Santiago del Estero eligen futuro, compromiso y trabajo.”

Nediani agradeció el acompañamiento de los bandeños, recordando el camino recorrido en la gestión municipal y la transformación constante de la ciudad: “Muchos me dicen que falta, y claro que falta, pero no olvidemos de dónde venimos ni cómo hemos transformado La Banda. Hoy tenemos una ciudad que crece, que se organiza, que se levanta cada día con más esperanza. Y ese mismo impulso queremos llevar a toda la provincia.”

El cierre estuvo marcado por la emoción y la ovación de los presentes, cuando Nediani afirmó con convicción: “No solo vamos a andar muy bien en estas elecciones, sino que La Banda y Santiago del Estero van a tener a Nediani por mucho tiempo más. Porque este proyecto no es de una persona: es de todos los santiagueños que creen que el futuro se construye trabajando unidos.”

Con banderas y aplausos el Centro Recreativo se convirtió en el símbolo de una noche de energía y esperanza, donde Roger Nediani reafirmó su compromiso de gobernar con transparencia, desarrollo y justicia social, bajo una premisa clara: trabajar por una provincia más justa, moderna y con oportunidades para todos.