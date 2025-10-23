Con el objetivo de cortar sus sequias, Independiente y Platense chocan en Avellaneda

Este viernes desde las 18, el Rojo recibe al Calamar en el Libertadores de América por el pendiente de la fecha 6. Ambos necesitan ganar para mantener viva la esperanza de clasificarse a los playoffs.

Independiente y Platense se medirán este viernes desde las 18:00 en el estadio Libertadores de América, en el encuentro pendiente de la fecha 6 del Torneo Clausura, que fue postergado por la sanción de APreViDe tras los incidentes ocurridos ante Universidad de Chile. Será un duelo decisivo para ambos equipos, que llegan en crisis y sin margen de error en la recta final del campeonato.

El Rojo atraviesa uno de los momentos más duros de su historia reciente: no gana desde julio y acumula 15 partidos sin victorias, una racha que podría igualar su peor registro histórico si no logra sumar de a tres en los próximos dos encuentros. La derrota ante San Martín de San Juan profundizó la crisis y dejó al equipo al borde de la eliminación, con apenas tres fechas por disputar. Federico Vera y Milton Valenzuela quedaron descartados por lesión, pero Santiago Montiel vuelve tras cumplir su suspensión.

Desde la llegada de Gustavo Quinteros, el conjunto de Avellaneda no ha logrado encontrar una identidad ni una respuesta anímica que lo saque del pozo. La falta de gol y los errores defensivos lo hundieron en la tabla, y el duelo ante el Calamar aparece como la última oportunidad para revertir la historia.

Por su parte, Platense tampoco vive un presente ideal. El equipo de Kily González suma cinco partidos sin victorias y solo dos triunfos desde que fue campeón del Torneo Apertura, lo que lo dejó fuera de los puestos de playoffs y con la obligación de ganar para no hipotecar su clasificación. En su última presentación, perdió 1-0 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito y buscará reencontrarse con su mejor versión, la misma que lo llevó a coronarse en Santiago del Estero frente a Huracán.

Ambos equipos llegan urgidos y con la presión al máximo: Independiente necesita cortar la sequía para no hacer historia por los peores motivos, mientras que Platense se juega la chance de seguir soñando con el bicampeonato.