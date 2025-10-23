Franco Colapinto terminó 9° en la primera práctica del Gran Premio de México de la Fórmula 1

La fecha en el autódromo Hermanos Rodríguez se desarrolla en medio de los rumores sobre su confirmación para la temporada 2026.

Hoy 17:11

Franco Colapinto tuvo un inicio alentador en la primera tanda de prácticas del Gran Premio de México de Fórmula 1, al finalizar en la novena posición con su Alpine A525. El piloto argentino mostró un gran rendimiento en el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez, de 4.303 metros de extensión y ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, donde el rendimiento del motor suele ser clave.

Durante la sesión, Colapinto realizó un total de 28 vueltas: 22 con neumáticos duros —14 al inicio y 8 al final— y otras 6 con compuestos blandos. En uno de sus primeros giros, el pilarense sufrió un leve despiste en la zona de las eses, aunque logró continuar sin inconvenientes tras pasar por boxes para revisar el auto y ajustar los alerones y la altura del chasis.

En su mejor intento con neumáticos blandos, el argentino registró un tiempo de 1m19s331, que lo dejó a 0s951 del líder Charles Leclerc (Ferrari). Este rendimiento le permitió cerrar la tanda dentro del top 10, superando incluso a Paul Aron, su compañero y piloto de reserva de Alpine, quien ocupó el puesto 15° con el auto de Pierre Gasly, a medio segundo del pilarense.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ LA PRÁCTICA EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2

Horarios del GP de México (hora argentina):