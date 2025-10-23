Ingresar
Quimsa debutó en la Liga Sudamericana con una valiosa victoria ante Defensor Sporting

La Fusión se impuso sobre el elenco uruguayo por 78-76 en su presentación en el certamen continental.

Hoy 19:17

Quimsa superó un duro estreno en la Liga Sudamericana de Básquet al vencer por 78-76 a Defensor Sporting de Uruguay, en un encuentro disputado en el que llegó a dominar por 19 puntos, pero terminó sufriendo en el cierre. Brandon Robinson, con 15 puntos, fue la figura del equipo santiagueño, que inició con el pie derecho su camino continental.

El partido comenzó con un desarrollo parejo y errático. Los uruguayos encontraron sus mejores opciones cerca del aro con Bianchi, pero la Fusión tomó la delantera gracias a la efectividad desde el perímetro de Diego Figueredo (tres triples) y Cavallero, para cerrar el primer cuarto 24-13. En el segundo parcial, Meyinsse fue clave con siete puntos consecutivos, mientras que Solanas y Lema ampliaron la ventaja para que Quimsa se fuera al descanso 43-26 arriba.

Tras el entretiempo, Colmenarez y Metzger lideraron la reacción de Defensor Sporting, que llegó a ponerse a seis puntos. Sin embargo, un triple de Cavallero mantuvo a los santiagueños al frente 60-55 al cierre del tercer cuarto. En el último parcial, los uruguayos empataron en 65 con buenos pasajes de Wright y Metzger, quien incluso puso a su equipo arriba a falta de tres minutos.

En un final dramático, Robinson apareció con dos libres y un doble largo para devolverle la ventaja a Quimsa. Luego, Negrón y Romano sentenciaron el marcador, asegurando la victoria 78-76 del bicampeón de América. En el conjunto santiagueño también se destacaron Figueredo (11 puntos y 4 asistencias) y Meyinsse (11 tantos). En el equipo uruguayo, Tiago Metzger fue el máximo anotador con 22 puntos.

La Fusión volverá a presentarse este sábado desde las 16:10 horas ante Importadora de Ecuador, buscando su segundo triunfo en el certamen continental.

TEMAS Liga Sudamericana de Básquet Asociación Atlética Quimsa

