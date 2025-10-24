Se busca a Sansón, un perrito que se perdió en el barrio Sarmiento

El animal se perdió el jueves alrededor de las 19 horas en la zona de Moreno y Lavalle. Cualquier dato puede ayudar a encontrarlo.

Hoy 09:15

Una familia del barrio Sarmiento busca desesperadamente a su mascota, Sansón, que se perdió el jueves a las 19, en la zona de Moreno y Lavalle.

Sansón es un perrito de color negro con marrón, muy dócil y responde a su nombre. Su familia pide la colaboración de los vecinos para encontrarlo.

Se busca

Si alguien lo vio o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse al 3855747372.

Cada dato puede ser clave para que Sansón vuelva a su hogar.