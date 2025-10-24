Ingresar
El CCB ilumina su fachada de rojo en adhesión al Día Mundial de la lucha contra la Poliomielitis

La iniciativa busca concientizar sobre la enfermedad que afecta principalmente a niños menores de cinco años, y se suma a la acción global de iluminar edificios de rojo cada 24 de octubre.

Hoy 14:29

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) iluminará su fachada de color rojo en adhesión a la jornada Mundial de Lucha contra la Poliomielitis, que se conmemora hoy, 24 de octubre, desde las 19 hasta la 01 del día siguiente.

Esta iniciativa busca concientizar sobre la importancia de erradicar esta enfermedad contagiosa, que afecta principalmente a niños menores de cinco años, y mantener vigente la conciencia pública sobre la necesidad de prevenirla.

Por este motivo, el CCB, junto a numerosos edificios públicos alrededor del mundo, se suma a esta acción iluminando sus fachadas de rojo cada 24 de octubre, en señal de compromiso y sensibilización frente a esta causa.

