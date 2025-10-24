La Municipalidad de La Banda lanzó el programa “Red Comunitaria en Discapacidad”

El lanzamiento oficial se llevó a cabo en el barrio 25 de Mayo, donde se desarrolló el primer encuentro con vecinos, referentes comunitarios e instituciones del sector.

En el marco de las políticas públicas inclusivas que impulsa la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani, la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de La Banda presentó oficialmente un nuevo programa denominado “Red Comunitaria en Discapacidad”, una iniciativa que busca fortalecer el acompañamiento territorial y brindar respuestas concretas a las necesidades de las personas con discapacidad en los distintos barrios de la ciudad.

Al respecto, la directora del área, Alejandra Nallar, explicó que este nuevo programa “surge como una respuesta ante el difícil contexto nacional que atraviesa el colectivo con discapacidad, que viene siendo maltratado de manera sistemática y sostenida”. En ese sentido, destacó que el municipio bandeño “continúa apostando al fortalecimiento de las políticas públicas inclusivas, mostrando presencia, acompañamiento y compromiso real con los vecinos y vecinas”.

“El programa Red Comunitaria en Discapacidad es el número catorce que implementamos desde nuestra dirección, y tiene como propósito principal mantenernos cerca de los vecinos, conocer de primera mano las problemáticas que atraviesan y trabajar articuladamente con las instituciones locales para encontrar soluciones sostenidas”, explicó Nallar.

Asimismo, señaló que la implementación se realizará a través de encuentros semanales en los barrios, en los que participarán instituciones y organizaciones del territorio, como centros de salud, clubes deportivos, centros de atención municipal y grupos sociales. “De esta forma, buscamos generar una red de contención y comunicación que permita fortalecer la inclusión y el acceso a los derechos de las personas con discapacidad”, agregó.

El lanzamiento oficial se llevó a cabo en el barrio 25 de Mayo, donde se desarrolló el primer encuentro con vecinos, referentes comunitarios e instituciones del sector. Cada ciclo del programa contempla tres jornadas por barrio, con actividades de diagnóstico, capacitación, intercambio y planificación de acciones conjuntas.

Finalmente, Nallar remarcó: “Nuestro objetivo es construir una comunidad cada vez más amigable con las diferencias y accesible para todos. Esta gestión municipal, encabezada por el intendente Roger Nediani, hace un fuerte hincapié en el acompañamiento a las minorías y en garantizar la inclusión real, no solo desde el discurso, sino con presencia efectiva en cada punto de la ciudad”.