El municipio organizó una actividad para promover hábitos saludables en la alimentación

Hoy 14:36

El personal del Centro Integral Comunitario (CIC) San Carlos instaló un stand informativo en el marco del “Día Mundial de la Alimentación”, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de una nutrición equilibrada y accesible para todos.

Durante la jornada se realizaron controles de signos vitales, además de la entrega de barritas nutritivas y postres saludables, fomentando el consumo responsable de alimentos y la adopción de hábitos que mejoren la calidad de vida.

Al respecto, el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó: “Alimentarse bien es cuidar la salud y promover la educación alimentaria desde cada espacio es una forma de prevenir enfermedades y mejorar el bienestar de toda la comunidad”.

Esta actividad fue desarrollada bajo las políticas de gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, desde donde se promueven la prevención, la salud integral y la participación comunitaria.