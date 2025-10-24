Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2025 | 38º
X
Locales

El municipio organizó una actividad para promover hábitos saludables en la alimentación

En la jornada se realizaron controles de signos vitales, además de la entrega de barritas nutritivas y postres saludables, fomentando el consumo responsable de alimentos y la adopción de hábitos que mejoren la calidad de vida

Hoy 14:36

El personal del Centro Integral Comunitario (CIC) San Carlos instaló un stand informativo en el marco del “Día Mundial de la Alimentación”, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de una nutrición equilibrada y accesible para todos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la jornada se realizaron controles de signos vitales, además de la entrega de barritas nutritivas y postres saludables, fomentando el consumo responsable de alimentos y la adopción de hábitos que mejoren la calidad de vida.

Al respecto, el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó: “Alimentarse bien es cuidar la salud y promover la educación alimentaria desde cada espacio es una forma de prevenir enfermedades y mejorar el bienestar de toda la comunidad”.

Esta actividad fue desarrollada bajo las políticas de gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, desde donde se promueven la prevención, la salud integral y la participación comunitaria.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Encontraron a Lourdes de Bandana en el departamento de su ex novio: él fue detenido y ella trasladada al hospital
  2. 2. Comenzó la veda electoral en todo el país: qué actividades están prohibidas hasta el domingo
  3. 3. En vivo: Franco Colapinto vuelve a la acción con las prácticas del Gran Premio de México de la Fórmula 1
  4. 4. El tiempo para este viernes 24 de octubre en Santiago del Estero: mucho calor y posibles tormentas
  5. 5. River va por la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia en Córdoba
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT