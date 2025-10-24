Vecinas del barrio Aspirantes fueron agasajadas por el “Día de la Madre”

La actividad se llevó a cabo el miércoles a la noche y comprendió sorteos de importantes premios y un número artístico, en un marco de festejo y camaradería entre los vecinos.
Con el acompañamiento de la Municipalidad de La Banda, la familia More del barrio Aspirantes, organizó un agasajo por el "Día de la Madre", dónde participaron numerosas vecinas.
El organizador del encuentro, Rubén More, explicó lo siguiente: “Hoy con mi familia y con el apoyo del Intendente Roger Nediani, organizamos un agasajo para las madres del barrio Aspirantes”.
“Siempre hacemos este tipo de actividad, ya sea para el Primero de Mayo, el Día del Niño y este año decidimos sumar un nuevo encuentro para celebrar el Día de la Madre”.
“Los vecinos van a participar de una serie de sorteos de presentes para las madres y también habrá un número artístico a cargo de un amigo, un ex árbitro, que cantará temas dedicados a todas las madres presentes”.
“Por último, quiero agradecer al intendente Ing. Roger Nediani por la colaboración que siempre nos brinda tanto a mi familia como a los vecinos del barrio Aspirantes”, finalizó More.