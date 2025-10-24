Colapinto, picante y con Reutemann como ejemplo: “La historia no la escriben los cobardes”

Al pilarense le preguntaron de nuevo por su adelantamiento a Gasly en Austin y, ante la referencia al Lole en 1981, fue contundente.

La maniobra de Franco Colapinto sobre Pierre Gasly en el Gran Premio de Austin, que fue en contra de las órdenes del equipo Alpine, continúa generando repercusiones. En la previa del Gran Premio de México, el piloto argentino fue consultado por el episodio y por la comparación con un hecho histórico protagonizado por Carlos Reutemann en 1981. Su respuesta no pasó desapercibida: “La historia no la escriben los cobardes”.

Durante la conferencia de prensa, a Colapinto le recordaron la situación del Gran Premio de Brasil de 1981, cuando Reutemann, entonces piloto de Williams, desobedeció la orden de dejar pasar a su compañero Alan Jones. Aquel día, el santafesino ignoró el cartel que indicaba “Jones-Reut”, ganó la carrera y comenzó un conflicto con su equipo que lo dejaría sin apoyo interno, aunque terminaría subcampeón mundial, a solo un punto de Nelson Piquet.

Ante esa comparación, Colapinto fue directo: “Al Lole lo tengo como un gran ídolo, conozco la historia. No me comparo con él, son situaciones diferentes. La historia no la escriben los cobardes”. De esa forma, el pilarense defendió su decisión en Austin, cuando desobedeció la orden de mantener posiciones y superó a su compañero Gasly, acción que le valió un reto del jefe de equipo, Steve Nielsen, aunque sin sanción deportiva.

Más allá de la polémica, el joven piloto argentino de 21 años mantiene su enfoque en lo deportivo. Con cinco fechas por delante en el campeonato, buscará sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1 y consolidar su lugar en el equipo de cara a la temporada 2026, donde todo indica que podría tener un asiento confirmado.