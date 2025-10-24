La Corte Suprema rechazó la apelación de Fuerza Patria y confirmó a Diego Santilli como reemplazante de Espert en la lista de LLA

El máximo tribunal desestimó por unanimidad el recurso presentado por Malena Galmarini, que pedía la designación de Karen Reichardt para garantizar la paridad de género.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este viernes la apelación presentada por Fuerza Patria contra la designación de Diego Santilli como reemplazante de José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes resolvieron de manera unánime desestimar el recurso.

“Que el recurso extraordinario no cumplió íntegramente con los requisitos previstos en el artículo 1° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007. Por ello, se lo desestima. Con costas. Notifíquese y devuélvase”, expresa el fallo del máximo tribunal.

El reclamo había sido presentado por Malena Galmarini, quien argumentó que, para garantizar la paridad de género, el lugar vacante debía ser ocupado por Karen Reichardt, y no por Santilli.

Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral (CNE) ya había resuelto oportunamente que el primer puesto en la lista debía ser ocupado por Santilli, tras la renuncia de Espert. En su fallo, la CNE revocó una resolución previa que había declarado inconstitucional la aplicación del artículo 7 del Decreto 171/2019, reglamentario de la Ley de Paridad de Género N° 27.412, para cubrir vacantes generadas por renuncias.

La Cámara subrayó que la norma tiene carácter de orden público y que su reglamentación no incurre en “exceso reglamentario”. Además, advirtió que declarar la inconstitucionalidad de una disposición sin necesidad estricta constituye un “acto de suma gravedad”, al tiempo que recordó que el Poder Judicial no puede sustituir las competencias del Congreso.

Por orden de la CNE, el juez Alejo Ramos Padilla adecuó luego el nuevo orden de la nómina de La Libertad Avanza: tras Santilli, figurarán Karen Reichardt y Sebastián Pareja.

En su resolución, Ramos Padilla había defendido que el reemplazo debía recaer en Reichardt, “en línea con los compromisos constitucionales e internacionales del Estado Argentino en materia de igualdad de género”. En esa línea, sostuvo que la función de los jueces no es “usurpar funciones ajenas, sino garantizar la efectividad de las normas”, citando un precedente del caso “Juntos por el Cambio”, donde se había cuestionado el mismo artículo del decreto por vulnerar la paridad en el Senado.

Finalmente, Galmarini apeló esa decisión, pero la Corte Suprema resolvió rechazarla este viernes, apenas dos días antes de las elecciones, confirmando así la designación de Diego Santilli como primer candidato en la lista bonaerense de La Libertad Avanza.