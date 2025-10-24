Ingresar
Talleres de Nueva Esperanza logró un triunfazo ante Unión Santiago

El equipo del departamento Pellegrini se impuso por 2-0 sobre el Trico en el marco de la segunda fecha del Torneo Regional.

Hoy 19:05
Foto archivo.

Talleres de Nueva Esperanza consiguió un valioso triunfo este domingo al vencer como local por 2-0 a Unión Santiago, en el marco de la segunda fecha de la Zona 12 del Torneo Regional Federal Amateur. El conjunto del departamento Pellegrini impuso condiciones desde el inicio y logró quedarse con los tres puntos ante su gente.

El equipo local abrió el marcador rápidamente gracias a Pedro Torres a los 7 minutos de juego. En el complemento, Matías Córdoba amplió la diferencia a los 38 minutos, sellando el resultado final.

El Trico terminó con diez debito a la expulsión de Maximiliano Sánchez a los 26 minutos del segundo tiempo. Con esta victoria, el conjunto de Nueva Esperanza alcanzó los 4 puntos, mientras que Unión Santiago quedó con 3 unidades.

En la próxima fecha, el Tricolor visitará a Los Verdes de El Mojón, mientras que Talleres será visitante de FIDA.

